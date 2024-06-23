Batman'da petrol sahasında art arda patlamalar

Kozluk ilçesine bağlı Yazılı köyünde meydana gelen olayda, Yazılı köyü petrol sahasında özel bir firmaya ait olan tankerde petrol transferi yapıldığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler, petrolün stok yapıldığı 2 tanka da sıçrarken petrol sahasında 2 kez patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine Kozluk Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edilirken ekiplerin 1 saatlik yoğun çalışması sonucunda yangın söndürüldü.

Yangın sonucunda, tanker ve bir stok tankı kullanılamayacak duruma gelirken hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

"BÜYÜK BİR FACİA ÖNLENMİŞ OLDU"

Çıkan yangına ilişkin açıklamalar yapan Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık, ilçe merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan petrol kuyusundaki yangın ihbarını alır almaz 15 kişilik bir ekiple zamanında müdahale ettiklerini iletti ve “Garzan Çayı kenarındaki petrol kuyusunda öğle saatlerinde çıkan yangını tamamen kontrol altına aldık. TPAO’nun petrol sahasında yangın ihbarını alan ekiplerimiz önce tankerde çıkan yangını söndürmeye çalıştı, ardından da petrolün stoklandığı depolara müdahale etti.” ifadelerini kaydetti.

25 tonluk bir tankta depolanan yakıtın yandığını fakat yangının diğer yakıt stoklarına sıçramaması amacıyla ekiplerin 1 saatlik müdahale sonucunda yangını tümüyle kontrol altına aldığını belirten Işık, “Ekiplerimizin zamanında müdahalesiyle, büyük bir facia önlenmiş oldu” ifadesini kullandı.