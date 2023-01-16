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7 kişilik aile sobadan zehirlendi

Batman’da 7 kişilik bir aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sobayı söndürmeye çalışan 2 kişinin elinde ve ayaklarında yanıklar oluştu.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 16:57
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Batman'da soba zehirlenmesi

7 kişilik aile sobadan zehirlendi
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İHA

Batman Hilal Mahallesi’nde 7 kişilik bir aile gece saatlerinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Aile, akşam saatlerinde sobayı yakıp uyudu odadan çıkan dumanları gören aynı aileden 2 kişi, içeridekileri uyandırarak sobayı söndürmeye çalışırken, el ve ayakları yandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aile üyeleri Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. El ve ayakları yanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Sağlık durumları iyi olan 5 kişi ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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