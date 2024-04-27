FIFA müfettişlerinden Ali Koç'a yasa dışı bahis sorgusu

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FIFA müfettişlerinden Ali Koç'a yasa dışı bahis sorgusu
FIFA Etik Komitesi'ne bağlı Sorgulama Komitesi yasa dışı bahis iddiaları sonrası Ali Koç ile görüştü.

İstanbul’a gelen FIFA Etik Komitesi'ne bağlı Sorgulama Komitesi heyeti son aylarda gündemden düşmeyen yasa dışı bahis iddiaları hakkında soruşturma başlattı.

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Bu iddiaları en yüksek sesle dile getiren isimlerden biri olan Ali Koç ile görüşen heyet yasa dışı bahis hakkında bildiklerini anlatmasını istedi.

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Ali Koç’un verdiği cevaplardan memnun kalan FIFA müfettişleri TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve FIFA eski Genel Sekreteri Şener Erzik ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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Şener Erzik FIFA müfettişleri ile yaptığı görüşmede TFF hakkında olumlu düşünceler belirtti. 2 Nisan'daki Fenerbahçe Olağanüstü Kongre'sinde Ali Koç'un TFF'ye karşı tutumunda destek veren Erzik'in bu hamlesi şaşkınlık yarattı.

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