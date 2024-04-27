Trenin önüne atlamak isteyen adamın hayatını kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Trenin önüne atlamak isteyen adamın hayatını kurtardı
Bir kadın, hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etmek isteyen bir adamın hayatını kurtardı. Kahramanlık anları, istasyondaki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Yurtdışında meydana gelen olayda bir kadın, tren istasyonundaki bir adamın hızla gelen trenin önüne atlayarak intihar etme girişimi engelleyerek onun hayatını kurtardı. Bu kahramanlık anları, istasyondaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve olayın nasıl geliştiğini adım adım gözler önüne serdi.

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Görüntülerde, adamın ilk başta telefonla konuşurken sinirlenip çantasını duvara attığı görülüyor. Onun bu halini gören kadın, bir şeylerin ters gittiğini anladığı için adama yanaşmaya çalışıyor. Bu sırada trenin gelmesiyle kendini rayların üzerine atmak isteyen adam, kadının cesur hamlesiyle kurtuluyor.

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Böylelikle kadının ani ve cesur müdahalesi, adamın yaşamını tehlikeye atan eylemi durdurarak ve büyük bir trajediyi önledi. Yaşanan aksiyon dolu bu an, tren istasyonundaki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

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