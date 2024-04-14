Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı

Bölgeden aktarılan bilgilere Batman’ın Gercüş ilçesinde Yassıca köyünde bir tır bir hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.
Meydana gelen kaza sonucunda aynı aileden 3 kişi, 12 yaşındaki bir çocuk ve 49 yaşındaki bir tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.