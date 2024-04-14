Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı

Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı
Kaynak: İHA
Batman’da meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girdi.
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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 1

Bölgeden aktarılan bilgilere Batman’ın Gercüş ilçesinde Yassıca köyünde bir tır bir hafif ticari araç ve bir otomobil zincirleme kazaya karıştı.

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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 2

Meydana gelen kaza sonucunda aynı aileden 3 kişi, 12 yaşındaki bir çocuk ve 49 yaşındaki bir tır sürücüsü yaralandı.

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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 3

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 4

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından önce Gercüş Devlet Hastanesine, ardından da Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 5

Tır şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 6

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 7
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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 8
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Batman'da zincirleme kaza. 5 yaralı 9
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