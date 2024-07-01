Batshuayi transferinde Erden Timur'un gizli hamlesini açıkladı

Fenerbahçe ve TFF'nin eski yöneticisi spor yorumcusu Selim Soydan, Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi hakkında görüşlerini paylaştı.

Soydan yıldız futbolcunun transfer sürecinde Erden Timur'un kilit bir rol oynadığını belirtti.

"Michy Batshuayi'nin kontratının sona erdiğini ve Galatasaray için büyük katkı sağlayacağını Erden Timur ilk dile getiren kişi oldu" diyen Soydan sözlerine şöyle devam etti:

Bunu Galatasaray'ın önde gelen isimlerinden öğrendim. Hatta Erden Timur, Dursun Özbek ve yönetimin transferi gerçekleştirmeden önce Batshuayi ile temas kurmuş.

GALATASARAY İÇİN ÇOK YARARLI OLACAK

Bence Galatasaray'ın Batshuayi'yi kadrosuna katması mükemmel bir transfer. Onun Fenerbahçe'deki performansını her zaman takdir etmişimdir ve Galatasaray için de çok yararlı olacağını düşünüyorum.

KEREM AKTÜRKOĞLU, ICARDİ İLE BİRLİKTE PARLADI

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'a ilk geldiği yıllarda başarılıydı, ancak Icardi ile oynadıktan sonra daha da gelişerek yıldızlaştı.

Bu iki oyuncu birbirlerini mükemmel şekilde tamamlıyorlar; topuk pasları ve kör paslarla oyun kuruyorlar. Her ikisinin de Galatasaray'da kalması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.