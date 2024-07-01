Erden Timur Galatasaray'ı reddetti

Galatasaray Kulübü, Bodrum'da şampiyonluk kutlaması yaptı.

Kulübün eski Sportif A.Ş Başkanvekili Erden Timur, yapılan kutlamaya katıldı.

Erden Timur'un dışında etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve diğer kongre üyeleri de katıldı.

GALATASARAY'I REDDETTİ

Erden Timur ile bir taraftar arasında geçen diyalog sosyal medyada gündem oldu.

Taraftar, Timur'a 'Geri dön Erden abi' dedi.

Erden Timur ise bu çağrıyı el işaretiyle 'Hayır' yaparak yanıtladı.

Böylece Galatasaray'ı reddetmiş oldu.

Elden ele yayılan video binlerce kez görüntülendi.