Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi nereli, kaç yaşında?

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Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi nereli, kaç yaşında?
CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi istifa etti. Peki, Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi nereli, kaç yaşında?

CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, “Bu vesiliyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum.” diyerek partisinden istifa etti. Peki, Battal İlgezdi kimdir? Battal İlgezdi nereli, kaç yaşında?

BATTAL İLGEZDİ KİMDİR?

Malatya'da 11 Mart 1959'da doğan Battal İlgezdi, ilkokul eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı ve ortaöğrenimini burada tamamladı. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olan İlgezdi, ticaret hayatına aile şirketlerinde görev alarak atıldı.

Siyasete olan ilgisi öğrencilik yıllarına dayanan İlgezdi, 1984 yılında SODEP'te siyasi faaliyetlerine başladı. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılarak İstanbul Ümraniye İlçe Başkanlığı görevini yedi yıl boyunca sürdürdü. İlgezdi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İstanbul İl Sekreterliği görevlerinde bulunurken birçok sivil toplum kuruluşunda da aktif rol aldı.

29 Mart 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ataşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçime katılan İlgezdi, seçimi kazanarak Ataşehir'in kurucu belediye başkanı oldu. Ardından 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019'da yapılan yerel seçimlerde de başarılı olarak üç dönemdir Ataşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

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