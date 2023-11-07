Bavulunu kapan oraya koşacak. 18 Kasımda başlıyor

Nitelikli göç için şartları kolaylaştıran Almanya düğmeye bastı. 1 Kasım'da yürürlüğe giren nitelikli göçmen şartlarını kolaşlaştıran yasanın ilk ayağının hayata geçirilmesine sayılı günler kaldı.

Almanya, nitelikli iş gücü göçünü hızlandırmak için yeni bir yasa çıkardı. Yasanın ilk aşaması 18 Kasım'da yürürlüğe giriyor.

Yeni yasa, AB dışından gelen yüksekokul mezunları ve mesleki niteliklere sahip kişilerin Almanya'ya göçünü kolaylaştıracak.

Halktv'de yer alan habere göre, Yasa kapsamında, yüksekokul mezunları için Almanya'da iş bulmak daha kolay olacak. Ayrıca, mesleki niteliklere sahip kişilerin Almanya'da iş deneyimi kazanmaları için daha fazla fırsat sunulacak.

Almanya, nitelikli iş gücü göçü ile hem işgücü açığını kapatmayı hem de ekonomisini güçlendirmeyi hedefliyor.

Nitelikli İş Gücü Göçü Yasası ile birlikte Avrupa Birliği dışından gelen yüksekokul mezunları ile mesleki niteliklere sahip nitelikli iş gücü için çeşitli kolaylıklar tanınacak.

İLK AŞAMA 18 KASIM’DA

Yasanın 1. aşaması yürürlüğe giriyor. İlk aşamada neler var?

Mesleki eğitim almış vasıflı işçiler, bütün şartları yerine getirmiş olması durumunda oturum izni alma hakkına sahip olacaklar. Bu şartlar içerisinde; en az iki yıllık eğitim sonucunda alınmış meslek diploması, mezun olunmuş alanda en az iki yıllık tecrübe ve mevcut bir iş sözleşmesi gerekiyor. Bu şartlar yerine getirildiğinde oturum iznine başvuru hakkı alabileceksiniz.

Almanya’nın “nitelikli işçi” tanımına uyulabilmesi için; kalfalık ve ustalık belgesi, meslek lisesi diploması, ön lisans diploması, lisans diploması veya yüksek lisans diplomasından birine sahip olunması artık yetecek.

Bu arada, söz konusu yasayla beraber, kişinin yalnızca mesleki yeterliliğinin bulunduğu sektörlerde çalışma zorunluluğu da ortadan kaldırılıyor. Daha önce, yalnızca diplomasında yazan alana veya bu alana benzer durumlara dair uygun şekilde iş bulabilen kişiler, artık diplomalarındaki yazan alan dışında da bulacakları işler neticesinde onay alabilecekler.

Yasadaki en önemli maddelerden birini bu oluşturuyor. Zira, bu durum Almanya’ya nitelikli göçü kolaylaştıracak en önemli madde durumunda.

Ayrıca, “Mavi Kart” için daha önce çok yüksek olan yıllık brüt ücretleri de düşürüldü. “Mavi Kart” almak için yıllık 43.800 Euroluk gelir elde etmek yeterli olacak. Daha az ücretin alındığı bir meslekte ise 39.682,80 Euro kazanmak yeterli olacak.

18 Kasım’da yürürlüğe girecek önemli maddelerde biri de bilgisayar ve teknoloji uzmanlarını etkiliyor. BT alanında artık diploma şartı ortadan kaldırılırken, BT uzmanlarından istenen 3 yıllık deneyim de 2 yıla düşürülecek. Kısacası bu alanda diplomanız olmasa bile 2 yıllık deneyim sunabildiğiniz takdirde iş bulup Almanya’ya gelebileceksiniz.