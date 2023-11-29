Bayan Kahkaha hayatını kaybetti

Bir dönem "Bayan Kahkaha" lakabıyla anılan Güzide Kasacı 94 yaşında hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Bayan Kahkaha hayatını kaybetti

Güzide Kasacı’nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım’da kaldırıldığı hastanede bu sabah hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kasacı; "Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıların da aralarında bulunduğu, çok sayıda eseri yorumlamıştı. Kasacı, 94 yaşında hayata veda etti.

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GÜZİDE KASACI KİMDİR?

Bir dönem “Bayan Kahkaha” lakabıyla anılan Güzide Kasacı, 1929’da İstanbul’da doğdu.

Fatih Kız Ortaokulundan mezun olan sanatçı, 1951’de kayıt olduğu İstanbul Beledi­yesi Konservatuvarını 3 senede tamamlayarak me­zun oldu.

Kasacı, Münir Nurettin Selçuk, Refik Fersan, Dr. Nevzat Atlığ, Şefik Gürmeriç, Yesari Asım Arsoy ve Mustafa Nafiz Irmak’ın derslerine katıldı.

Sesiyle büyük beğeni kazanan sanatçı, 1960’tan itibaren solo albümlere imza attı.

Güzide Kasacı’nın seslendirdiği eserlerden bazıları şöyle:

“Seni Andım Yine”, “Suçlusun Bunda Sen de”, “Unutmak İstesem O Hatırayı”, “Ah Şu Gönlümüz”, “Bir Şeyler Var Aramızda”, “Unut Sevme Beni”, “Albümdeki Resimler”, “Aman Adanalı”, “Hüsnüne Güvenme”, “Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma”, “Merhaba Dostlar”, “Canın İsterse”, “Huysuzsun”, “Yalan Yalan Değil”, “Petek Petek Varken Balın”, “Sevda Öyle Müşkül ki”, “Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül”, “Ah Dedim Vah Dedim”, “Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz”, “Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen”, “Sen Böyle İstedin”, “Her Günüm Mazide Kalmış”, “Ayrılsak da Beraberiz”, “Dün Gece Ye’s ile Kendimden Geçtim”, “Hicranla Harap Oldu”, “Çiçekten Çiçeğe”.

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