Usta sanatçıdan acı haber. 'Bülbül sesli' olarak biliniyordu

Türk sanat müziğinin efsane seslerinden Şükran Özer Doruk 91 yaşında hayatını kaybetti.

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Usta sanatçıdan acı haber. 'Bülbül sesli' olarak biliniyordu

Türk sanat müziğinin bir döneme damga vurmuş usta isimlerinden Şükran Özer Doruk’un vefat ettiği öğrenildi. Ölüm haberini Türk sanat müziği ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu.

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Akay, usta sanatçının Pazartesi günü hayatını kaybettiğini açıkladı. Kendi internet sitesinde yayınladığı yazıda Akay, şunları belirtti:

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“Bayan kahkaha Güzide Kasacı’nın ölüm haberinin üzüntüsünü yaşarken, bir acı haber daha geldi. Türk sanat müziğinin efsane seslerinden Şükran Özer Doruk’un, 27 Kasım 2023 Pazartesi akşamı vefat ettiğini öğrendim. Bülbül sesli olarak anılan sanatçımız bir döneme damga vurmuştu. 91 yaşında hayatını kaybeden değerli sanatçımızın cenazesi, 29 Kasım 2023 Çarşamba günü Teşvikiye Camii’nde kılınan öğle namazını müteakip Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı’ndaki aile kabristanlığına defnedildi. Şükran Hanım, daha önce Cahide Sonku ile evlenen ve Sonku’dan Ender Doruk isminde bir kızı olan tüccar İhsan Doruk’la 1957 yılında evlenmiş ve iki kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ayrıca Şükran Hanım, 2011 yılında ise 14 yaşından bu yana sahnelerden ve plaklardan kazandığı tüm servetini çaldırmıştı. Tarabya’daki evine balkondan giren hırsızlar, kasadaki 1.5 milyon dolarlık altın ve parayı çalmıştı. Mekânı cennet olsun inşallah."

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ŞÜKRAN ÖZER DORUK KİMDİR?

1 Ocak 1932 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Şükran Özer Doruk, 13 yaşında İstanbul Belediye Konservatuvarı Batı Müziği Bölümü’nün sınavlarını kazandı. Ren Gelenbevi’den şan, Muhittin Sadak’dan solfej, Demirhan Altuğ’dan piyano dersleri aldı. Batı Müziği öğrenimi sırasında Ali Rıza Şengel’in yönettiği Türk Musikisi İcrâ Heyeti’nin çalışmalarına katıldı ve daha sonra konservatuvarın Türk Musikisi bölümüne geçti. Şükran Özer Doruk’un ilk meşk ettiği isimler Şerif İçli ve Sâdi Işılay’dır. İlerleyen yıllarda Şefik Gürmeriç, Yesârî Asım Arsoy, Selâhattin Pınar, Münir Nurettin Selçuk, Mesut Cemil ve Nevzat Atlığ gibi usta isimlerle çalışma fırsatı yakaladı.
1948 yılında ses sanatçısı Suzan Yakar Rutkay’ın eşi Fuat Rutkay’ın vesilesiyle Silik Çehreler filminde, 1949 yılında ise Lütfi Güneri ile birlikte Zehirli Şüphe filmleriyle sinemaya başladı ve 11 filmde rol aldı. Sinema, sahne ve plak çalışmaları yaptığı dönemlerin akabinde açılan sınavla İstanbul Radyosu’na giren sanatçı, aynı yıl İstanbul Belediye Konservatuvarı İcrâ Heyetinde de görev almaya başladı. Doruk, 1965 yılında ses sanatçılığı görevini bıraktı.

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