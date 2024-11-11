Bayburt donuyor: Gece eksi 5’i gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin son değerlendirmesine göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

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Hava sıcaklığı mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçülürken gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 8 derece olacak.

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