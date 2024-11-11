Bayburt donuyor: Gece eksi 5’i gördü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Bayburt donuyor: Gece eksi 5’i gördü

Bayburt'ta soğuk hava etkili olurken gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin son değerlendirmesine göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

bayburt-gece-eksi-5i-gordu-yenicag-1.jpg

Erzincan, Erzurum ve çevresinde aralıklı yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde yer yer sis ve pus görülebilir.

Meteoroloji'den 2 il için kar yağışı uyarısıMeteoroloji'den 2 il için kar yağışı uyarısı

bayburt-gece-eksi-5i-gordu-yenicag-2.jpg

Hava sıcaklığı mevsim normallerine yakın seyredecek. Rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

bayburt-gece-eksi-5i-gordu-yenicag-3.jpg

Bayburt’ta gece en düşük hava sıcaklığı eksi 5 derece olarak ölçülürken gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise 8 derece olacak.

Meteoroloji uzmanından yeni hafta uyarısı! Sağanak yağış ve kar geliyor (11 Kasım 2024)Meteoroloji uzmanından yeni hafta uyarısı! Sağanak yağış ve kar geliyor (11 Kasım 2024)

Son Haberler
AUZEF güz dönemi (vize) sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Son anketler Ankara’nın havasını değiştirdi… İki partiden sürpriz yükseliş
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Tekirdağ’da dehşet: Cinnet geçiren genç ailesini bıçakladı. Anne öldü
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Türkiye, Sırbistan'a ihracat rekoru kırdı
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi
Mirketler hakkında 25 ilginç bilgi