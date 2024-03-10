Bayburtspor seksen üçüncü dakikayı bekledi

Kütahya Dumlupınar Stadyumunda oynanan maçın ilk yarısında ev sahibi takım baskı kurdu.

Bayburt Özel İdare Spor ise etkisiz kaldı ve gol fırsatını değerlendiremedi.

Maçın ikinci yarısına da Kütahyaspor baskılı başladı ve 68. dakikada Can Vural ile golü buldu 1-0.

Golün ardından rahatlayan ev sahibi takım, sağ kanattan ataklar yaparak gol aradı.

Bayburt Özel İdare Spor 72. dakikada net bir gol şansını kaçırdı. Gol yedikten sonra beraberliği kurtarmak için atak oynayan sarı siyahlılar, son vuruşlarda etkili olamadı.

83. dakikada Bayburt Özel İdare Spor'un Melih Kılıç, Kütahya savunmasını geçip kaleci Serkan Demirol ile karşı karşıya geldi. Melih Kılıç güzel bir vuruşla skoru eşitledi 1-1.

88. dakikada Melih Kılıç, ceza sahasında bir gol pozisyonu daha yakaladı ama topu dışarı attı. Uzatma dakikalarında Bayburt Özel İdare Spor'un kalecisi Furkan Keleş, rakibin golüne izin vermedi.

Maçın son dakikalarında iki takım da gol bulamayınca, maç 1-1 bitti.

Ligde puanını 15 yaparak 7. sıraya yükselen Bayburt Özel İdare Spor, 7 Mart Pazar günü evinde Silivrispor ile oynayacak.