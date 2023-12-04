Bayburtlu antrenör Skibbe’yi taşıdı

Japonya 1. Futbol Ligi'nde (J1) Sanfrecce Hiroshima Teknik Direktörü Alman Michael Skibbe’nin başarısının arkasında, UEFA A Lisans sahibi, Bayburt kökenli antrenör Serhat Umar geliyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bayburtlu antrenör Skibbe’yi taşıdı

Türkiye'de Galatasaray'ın yanı sıra Eskişehirspor ve Karabükspor'u çalıştıran Skibbe, 2022 başında J1'de devraldığı Sanfrecce Hiroshima ekibiyle başarılı performans sergiliyor.

2022'deki ilk J1 sezonunda "Levain" Lig Kupasını kaldıran, aynı sezon "yılın antrenörü" seçilen Skibbe, 2023 sezonunu 3. bitirerek Asya Şampiyonlar Ligi (AFC) 2 turnuvasına katılmayı garantiledi.

Skibbe’nin Japonya'daki başarısının arkasında en büyük paylardan biri, takımda Alman hocanın "sağ kolu" olarak tanınan UEFA A Lisans sahibi, Bayburt kökenli bir aileye mensup Serhat Umar'a ait.

UEFA A LİSANSI ALDI

Sanfrecce Hiroshima'da Skibbe'nin yardımcı antrenörlüğü görevini yürüten 40 yaşındaki Umar, Japonya serüvenine yönelik duygu ve düşüncelerini, Tokyo gezisinde AA'ya anlattı.

Darmstadt Teknik Üniversitesinde makina mühendisliği bölümünü bitirdiğini kaydeden Umar, 2013 yılında Almanya'nın Hennef Futbol okulunda katıldığı UEFA A Lisans kursunu birincilikle bitirdiğini söyledi.

Skibbe ile 2011-15'te Almanya Futbol Federasyonunun altyapı projesinde tanıştığını kaydeden Umar, bitirdiği mühendisliğin "analitik düşünme ile olasılık hesaplamada" mesleğine katkılarının altını çizdi.

Umar yardımcı antrenörlük kariyerinde Göztepe ve Akhisarspor'da Yılmaz Vural, Yeni Malatyaspor'da Erol Bulut ve Bundesliga 2 ekiplerinden Hannover 96'da Kenan Koçak ile çalıştığını bildirdi.

Türkiye'den teklifler geldiği bir aşamada, "göze çok uzak, farklı bir dünya" diye nitelediği Japonya teklifine karşı Umar, ilk etapta "Acaba futbol piyasasında unutulur muyum" ön yargısı hissettiğini söyledi.

Skibbe'nin daveti üzerine "yeni bir macera" düşüncesiyle Mart 2022'de Sanfrecce Hiroshima'da göreve başladıklarını kaydeden Umar, Alman teknik direktörle "futbol mantalitelerinin uyuştuğunu" bildirdi.


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