Bayburt’ta baraj ve göletlere 574 bin yavru balık salındı

Bayburt'ta su kaynaklarının balıklandırılması ve ekolojik dengenin korunması amacıyla Mehmet Arslan Göleti, Gökçedere Göleti ve Kırklartepe Barajı'na toplam 574 bin yavru balık bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırma Projesi" çerçevesinde, Keban Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü'nden temin edilen 574 bin sazan yavrusu, Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ve Şube Müdürü Kürşad Yıldız tarafından bu gölet ve barajlara bırakıldı. Bu adım, bölgedeki ekosistemin desteklenmesine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.