Bayburt'ta sağanak yağış bekleniyor

Bayburt’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

KAYNAK: İHA
Bayburt'ta sağanak yağış bekleniyor


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, bugün bölge genelinde hava parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Bayburt , Erzurum ve kuzey kesimleri ile Ardahan çevresinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bölgede rüzgâr kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklık; Bayburt’ta 27, Erzincan’da 33, Erzurum’da 30, Ardahan’da 26 derece olması öngörülüyor.

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