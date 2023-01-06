Bayern Münih'ten sürpriz transfer

Alman devi Bayern Münih, sürpriz bir transfere imza attı.
Bayern, geçen hafta Ajax'ın yollarını ayırdığı 32 yaşındaki defans oyuncusu Daley Blind'i kadrosuna kattığını duyurdu.
Blind, Katar'daki 2022 Dünya Kupası’nda Hollanda formasıyla 5 maça çıkıp 1 gol atmıştı.
Blind, Ajax'tan önce Manchester United'da da forma giymişti.
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