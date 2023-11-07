Bayern Münih Galatasaray maçına sürpriz hakem. Nereden çıktı bu Portekizli?

UEFA, temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Bayern Münih'le oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçına sürpriz bir atama yaptı.

Karşılaşmayı Portekiz Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre'nin yöneteceği duyuruldu.

Nobre, kariyerinde şimdiye kadar hiç Şampiyonlar Ligi maçı yönetmedi. Portekizli hakem ilk kez böylesine önemli bir maçta görev yapacak.

Kolay kart çıkaran, hemen her maçında kartlar havada uçuşan Nobre, temsilcimiz Adana Demirspor'un Belçika'da Genk'e 2-1 yenildiği Konferans Ligi maçını yönetmişti. Ayrıca

11 Haziran 2022'de Milli Takımımız'ın Lüksemburg'u deplasmanda 2-0 yendiği maçı da yönetmişti.