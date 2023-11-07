Sacha Boey'in talebi Galatasaray'ı üzdü. Görüşmeler tıkandı

Galatasaray ile Sacha Boey arasında yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Sacha Boey'in talebi Galatasaray'ı üzdü. Görüşmeler tıkandı

Geçen yıldan bu yana ortaya koyduğu başarılı futbolla taraftarların gönlünde taht kuran Sacha Boey'in takımdaki geleceği merak konusu olurken, Fransız yıldızın yönetimle gerçekleştirdiği sözleşme yenileme görüşmesinin detayları ortaya çıktı.

SÖZLEŞMESİ 2025'TE BİTİYOR, AMA...
Takvim gazetesinin haberine göre; bu sezon Galatasaray'da 20 maçta oynayan ve 1 asist katkısı yapan 23 yaşındaki futbolcu ile yönetim arasındaki sözleşme uzatma görüşmeleri tıkandı. Sarı-Kırmızılılar'ın 30 Haziran 2025'te bitecek sözleşmesini uzatma önerisine olumsuz yanıt veren Boey'in, sezon sonunda gelen teklifleri değerlendireceğini yönetime de ilettiği gelen haberler arasında.

AVRUPA DEVLERİNİN TAKİBİNDE
Avrupa ekiplerinin gözdesi olan Sacha Boey'e İngiltere'den Manchester United ile Arsenal yakın ilgi gösteriyor. Sezon sonunda her iki kulübün de Galatasaray'ın kapısını cazip bir teklifle çalması sürpriz olmayacak. Galatasaray yönetimi, Sacha Boey'un olası bir satışı halinde 20 milyon Euro ve üzerinde bir bonservis bedeli hedefliyor. Boey de kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor.

BOEY NE YAPTI?
Galatasaray'dan formasıyla 72 maçta 3 gol, 4 asist kaydeden Boey'un kariyerinde toplamda 126 maçta 5 gol, 7 asisti bulunuyor.

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