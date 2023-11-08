Hakem odasından tomar tomar dolarlar çıktı. Şaibeli penaltı inceleniyor

Ekvador 2. Lig'indeki Quevedo - Leones del Nort maçı sonrası hakem odasında polislerin yaptığı araştırma sonrası banknotlar halinde 5 bin dolar para bulundu.

Ülke Federasyonu konu hakkında henüz açıklama yapmazken basında şaibeli maçın incelemeye alınacağı ifade edildi.

Pro League'in Serie C'de oynanan ce Serie B'ye yükselme maçı olan Quevedo ile Leones del Norte arasındaki maçın iki ayaklı oynandığı ve şaibeli maçın 1-1 sona erdiği ortaya çıktı.

PENALTI ŞAİBELİ

Yükselme maçının son dakikalarda yaşanan bir pozisyonda hakem penaltı verdi.

Ev sahibi galibiyet için yaklaştığı dakikalarda penaltıdan yararlanamadı ve maç 1-1 bitti.

RÖVANŞ OYNANACAK

Bir üst tura çıkan takım ikinci maçta belli olacak.

Quevedo eğer penaltıdan yararlanmış olsaydı ikinci maça gerek kalmayacaktı.