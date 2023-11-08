Hakem odasından tomar tomar dolarlar çıktı. Şaibeli penaltı inceleniyor

Futbolda şike iddiası bu kez Ekvador 2. Ligi’nden geldi.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Hakem odasından tomar tomar dolarlar çıktı. Şaibeli penaltı inceleniyor

Ekvador 2. Lig'indeki Quevedo - Leones del Nort maçı sonrası hakem odasında polislerin yaptığı araştırma sonrası banknotlar halinde 5 bin dolar para bulundu.

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Ülke Federasyonu konu hakkında henüz açıklama yapmazken basında şaibeli maçın incelemeye alınacağı ifade edildi.

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Pro League'in Serie C'de oynanan ce Serie B'ye yükselme maçı olan Quevedo ile Leones del Norte arasındaki maçın iki ayaklı oynandığı ve şaibeli maçın 1-1 sona erdiği ortaya çıktı.

PENALTI ŞAİBELİ

Yükselme maçının son dakikalarda yaşanan bir pozisyonda hakem penaltı verdi.

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Ev sahibi galibiyet için yaklaştığı dakikalarda penaltıdan yararlanamadı ve maç 1-1 bitti.

RÖVANŞ OYNANACAK

Bir üst tura çıkan takım ikinci maçta belli olacak.

Quevedo eğer penaltıdan yararlanmış olsaydı ikinci maça gerek kalmayacaktı.

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