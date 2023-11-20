Galatasaray'ın şikayet ettiği hakemle ilgili UEFA'nın kararı belli oldu

Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'e 2-1 yenilen Galatasaray'da hakem isyanı yaşanmıştı.

Barış Alper'e sert bir hareket yapan Davies'i ikinci sarıdan atmayan Portekizli hakem Antonio Nobre'nin, 80. dakikada Harry Kane'in golünde de VAR ile yaşadığı diyalog çok tartışılmıştı.

Galatasaray Kulübü de 5 sayfalık özel mektupla Portekizli hakem Antonio Nobre'yi, UEFA Disiplin Kurulu'na şikayet etmişti.

Şikayet dilekçesinde en detaylı bölüm Harry Kane'nin golüne ayrıldı.

Maçın 80. dakikasında Harry Kane topu ağlara gönderirken, yardımcı hakem Pedro Martins ofsayt bayrağını kaldırdı. Bu sırada VAR sistemi bozuldu ve saha kenarındaki monitörde pozisyon gösterilemedi.

Orta hakem Antonio Nobre, ekranda çizgi çekilemediği için protokol gereği yan hakemin kararına uymak durumundaydı. Ancak VAR odasındaki (VAR) Tiago Martins ve (AVAR) Juan Martínez ile iki kez konuşarak golü verdi.

Bu kararla VAR protokolünü çiğnediği ortaya çıkan Antonio Nobre, sonuca direkt etki etti. UEFA'nın; kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında skandal bir karara imza atan Nobre'ye bir daha bu arenada görev vermeyeceği öğrenildi.