Bayern Münih transferde paraya kıydı

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Bayern Münih transferde paraya kıydı

Bayern Münih, Japon stoper Hiroki Ito'yu 30 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer etti

Bayern Münih, savunma hattını güçlendirmek adına önemli bir transfer hamlesi gerçekleştirdi. Alman devi, Stuttgart’ın başarılı defans oyuncusu Hiroki Ito ile anlaşmaya vardı.

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25 yaşındaki Japon oyuncu, 2028 yılına kadar sürecek bir kontrat imzalayarak Bayern kadrosuna katıldı. Transferin mali boyutu ise 30 milyon Euro olarak açıklandı.

Bayern Münih’e katılmanın heyecanını dile getiren Ito, “Bayern Münih gibi dünya çapında saygı duyulan bir kulüpte oynamak benim için büyük bir gurur. Japonya’da da büyük bir hayran kitlesine sahip olan Bayern ile şampiyonluklar kazanmak için sabırsızlanıyorum. Stuttgart’ta geçirdiğim süre zarfında elde ettiğim tecrübelerle Münih’te yeni başarılar elde etmeyi hedefliyorum,” dedi.

Geçen sezon Stuttgart ile 29 maça çıkıp 2 asist yaparak dikkat çeken Ito, yeni takımında da bu performansını sürdürmeyi amaçlıyor.

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