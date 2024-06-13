Acun Ilıcalı göreve gelir gelmez çökertti

Kaynak: Haber Merkezi
Acun Ilıcalı göreve gelir gelmez çökertti

Fenerbahçe'nin yeni yönetiminde yer alan Acun Ilıcalı son paylaşımıyla beğeni butonunu çökertti.

Fenerbahçe’de haftalardır beklenen Olağan Seçimli Genel Kurul’da Ali Koç rakibi Aziz Yıldırım’ı geçerek yeniden başkanlık koltuğuna oturdu.

16 bin 464 oy alan Ali Koç ve yönetim kurulu geçtiğimiz günlerde mazbatalarını aldı.

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PAYLAŞIMI BEĞENİ BUTONUNU ÇÖKERTTİ

Yeni yönetimde futboldan sorumlu yönetici olarak göre yapacak olan Acun Ilıcalı törenden sonra yaptığı paylaşımla adeta beğeni butonunu çökertti.

asik-oldugum-kulubun-yoneticisi-olmaktan-gurur-duyuyorum-insallah-hep-beraber-fenerbahcemizin-buyuk-mutluluklarini-yasamak-nasip-olur-birlikte-cok-gucluyuz-fenerbahce.jpg

"BİRLİKTE ÇOK GÜÇLÜYÜZ"

Törende çekilen bir resmi paylaşan Acun Ilıcalı açıklamasında “Aşık olduğum kulübün yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hep beraber Fenerbahçemizin büyük mutluluklarını yaşamak nasip olur. Birlikte çok güçlüyüz” dedi.

asik-oldugum-kulubun-yoneticisi-olmaktan-gurur-duyuyorum-insallah-hep-beraber-fenerbahcemizin-buyuk-mutluluklarini-yasamak-nasip-olur-birlikte-cok-gucluyuz-fenerbahce-1.jpg

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