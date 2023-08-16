Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı

İstanbul’da baygın haldeki kızını kucağında hastaneye getiren bir vatandaş, hastanede doktor bulamadı.

Baygın haldeki kızını hastaneye getirdi, doktor bulamadı

Olay, İstanbul Okmeydanı Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Baygın haldeki kızını hastaneye götüren baba hastanede doktor olmadığını öğrenince çılgına döndü.

Kucağındaki kızıyla dakikalarca doktor bekleyen baba:

‘Yok mu bu hastanede bir doktor Allah belanızı versin sizin’ diyerek isyan etti.

Vatandaşın isyanına kayıtsız kalamayan bir vatandaş o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.

Video sosyal medyada paylaşılınca gündem oldu.

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DOKTORLAR BİRER BİRER YURT DIŞINA ÇIKIYOR

AKP’ iktidarının olmayan ekonomi politikası sebebiyle artan ekonomik kriz ve buna karşılık doktorların kazandığı ücretin az olması nedeniyle bir çok doktor, Türkiye’deki görevlerini bırakıp yurt dışına çıkmayı tercih ediyor.

Hastanelerin doktor sıkıntısı sebebiyle hastanelerde görev yapan bir çok doktor da fazla mesai yapmaktan şikayetçi.

Hastanelerde belirli saatler de nöbetçi doktor bile bulunamıyor.

AKP’nin ‘Türkiye yüzyılı’ dediği yılda hastanelerimizde doktorların olmaması, kendi doktorlarımızın yurt dışına çıkması da içinde bulunduğumuz acı durumu bize özetliyor.

ERDOĞAN: “GİDELERSE GİTSİNLER” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma koşullarının ağırlığı ve can güvenlikleri tehlike altında olan doktorların yurt dışına giden doktorlar için 2022 yılında "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" ifadelerine yer vermişti.

Giden doktorların yeri yeni hekimlerle dolmadığı gibi hastanelerde hastalara bakılacak doktor da kalmadı.

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