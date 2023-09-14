Bayrağında ay yıldız taşıyan Hristiyan ülkeyi biliyor muydunuz? İşte o bayrak ve anlamı

Aydınlık'tan Nurullah Aydın'ın Dumlupınar Üniversitesi'nden Levent Mercin'in Dergipark'ta yayımlanan akademik makalesinden derlediği habere göre; bu motif, Hırvatların 12. yüzyıldan beri kullandıkları bir semboldür. Ay yıldız, Hırvatların hayatını ve devletini koruyan kutsal bir gücü temsil eder. Hırvatlar, Hristiyan olmalarına rağmen bu sembolden vazgeçmemişlerdir.

Ay Yıldız Nereden Geliyor?

Hırvatistan’ın bayrağı 21 Kasım 1990’da tasarlanmıştır. Bayrağın ortasında kırmızı-beyaz ağırlıklı askerî arma vardır. Armada 25’e bölünmüş kırmızı-beyaz kareler vardır. Armanın üst kısmında ise beş tane sembol vardır. Soldan sağa sırayla; Yukarı bakan ay - altı köşeli yıldız motifi, şeritli motif, üç figürlü motif, keçi motif ve pars-altı köşeli yıldız motifidir.

Bu sembollerin anlamları şöyledir:

Yukarı bakan ay - altı köşeli yıldız motifi: Bu motif, Hırvat Devleti’nin kurucusu olan Kral Tomislav’ın armasından gelir. Ay yıldız, insan hayatını ve devletin devamlılığını ifade eder.

Şeritli motif: Bu motif, Hırvatistan’ın tarihi bölgelerinden biri olan Dalmaçya’nın armasından gelir. Şeritler, Dalmaçya’nın sahil şeridini simgeler.

Üç figürlü motif: Bu motif, Hırvatistan’ın tarihi bölgelerinden biri olan Istria’nın armasından gelir. Üç figür, Istria’nın üç ana etnik grubu olan Hırvatlar, İtalyanlar ve Slovenler’i temsil eder.

Keçi motif: Bu motif, Hırvatistan’ın tarihi bölgelerinden biri olan Slavonya’nın armasından gelir. Keçi, Slavonya’nın zengin doğal kaynaklarını ve bereketini simgeler.

Pars-altı köşeli yıldız motifi: Bu motif, Hırvatistan’ın tarihi bölgelerinden biri olan Zagorje’nin armasından gelir. Pars, Zagorje’nin cesur ve asil halkını, altı köşeli yıldız ise Zagorje’nin kültürel ve tarihi mirasını simgeler.

Hristiyan Bir Ülke Neden Ay Yıldız Kullanır?

Hristiyan bir ülke olan Hırvatistan’ın bayrağında ay yıldız motifi olması bazılarını şaşırtabilir. Ancak bu motif, Hristiyanlık öncesi dönemden beri Hırvatların kullandığı bir semboldür. Hatta Türkler, Balkanları fethettikleri zaman, bayraklarında Hırvatlarınkine benzer ay yıldız formu olmasına rağmen, onlar önceden de kullandıkları bu büyülü ve hayatın simgesi olarak kabul ettikleri bu ay yıldız sembolünü kullanmaktan vazgeçmemişlerdir.

Hristiyanlık ile ay yıldız arasında bir çelişki olmadığını savunan Hırvatlar, bu sembolü kendi kültürlerinin ve kimliklerinin bir parçası olarak görürler. Ay yıldız, Hırvatların hayatını ve devletini koruyan kutsal bir güç olarak kabul edilir.