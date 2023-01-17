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Teniste diplomatik kriz kapıda: Bayraklar yasaklandı

Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayraklarına yasak geldi

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 17:07
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Bayraklar yasaklandı: Teniste diplomatik kriz kapıda

Teniste diplomatik kriz kapıda: Bayraklar yasaklandı
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Avustralya Açık 2023 Tenis turnuvasında Ukrayna ve Rus sporcular arasında oynanan maç sırasında saha kenarında Rus bayrağı açılması üzerine Ukrayna'nın Avustralya ve Yeni Zelanda Büyükelçisi yaptığı açıklamada olayı kınarken, Avustralya Tenis Federasyonu yetkilileri ise maçlarda Rusya ve Belarus bayrağının açılmasının yasaklandığını duyurdu.

Avustralya'nın Melbourne kentinde devam eden Avustralya Açık 2023 Tenis Turnuvası sırasında dün kadınlar tekli ilk tur maçında karşı karşıya gelen Ukraynalı Kateryna Baindl ile Rus sporcu Kamilla Rakhimova maçı sırasında saha kenarında Rus bayrağı açıldı.

Avustralya Tenis Otoritesi olarak görev yapan Tenis Avustralya, olayla ilgili "Avustralya Açık'ta Rusya ve Belarus bayrakları sahada yasaklandı. İlk kararımız taraftarların onları (bayrakları) getirebileceği, ancak karışıklığa neden olacak şekilde kullanamayacağı şeklindeydi. Dün saha kenarında bayrak açılması olayı yaşadık.

Yasak hemen yürürlüğe girecektir. Tenisin tadını çıkarmak için mümkün olan en iyi ortamı sağlamak için oyuncular ve taraftarlarımızla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ELÇİLİKLER DEVREYE GİRDİ

Ukrayna'nın Avustralya ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Vasyl Myroshnychenko, Rus bayrağının açılması olayının hemen ardından "Bugün Avustralya Açık'ta Ukraynalı tenisçi Kateryna Baindl'in maçı sırasında halka açık bir şekilde Rus bayrağının sergilenmesini şiddetle kınıyorum. Tennis Australia'yı 'tarafsız bayrak' politikasını derhal uygulamaya çağırıyorum" açıklamasını yaptı.
Rusya'nın Avustralya Büyükelçiliği ise yasak kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "Rusya ve Belarus bayraklarının Avustralya Açık'ta sahada görünmesini yasaklama kararı, sporun kabul edilemez bir şekilde politize edilmesinin bir başka örneğidir" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana Avustralya Açık'ta olduğu gibi, Rus ve Belaruslu sporcular, tarafsız bir beyaz bayrak altında yarışmaktadır.

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