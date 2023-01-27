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Teniste Sırbistan Yunanistan finali: Djokovic mi Tsitsipas mı

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta finalin adı belli oldu: Djokovic-Tsitsipas.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 14:25
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Avustralya Açık'ta finalin adı belli

Teniste Sırbistan Yunanistan finali: Djokovic mi Tsitsipas mı
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Tek erkekler 4 numarası Novak Djokovic, yarı finalde ABD'li Tommy Paul'u 7-5, 6-1 ve 6-2'lik skorlarla 3-0 yenerek finale yükselen taraf oldu.
Avustralya Açık'ta 2019 yılından bu yana üst üste 27 maç kazanmayı başaran Djokovic, bu turnuvadaki en uzun galibiyet serisi rekorunu da eline almış oldu. Rekor, daha önce ABD'li Andre Agassi'ye aitti.
PAZAR GÜNÜ
Novak Djokovic, Avustralya Açık finalinde tek erkekler 3 numarası Yunan tenisçi Stefanos Tsitsipas ile karşılaşacak. Tsitsipas yarı finalde Rus sporcu Karen Khachanov'u 3-1 yenerek finale yükselmişti.
Final müsabakası 29 Ocak Pazar günü TSİ 11.00'de gerçekleşecek.

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