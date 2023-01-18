18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Nadal acı içinde yere çöktü: Avsutralya'da kayboldu

Nadal acı içinde yere çöktü: Avsutralya'da kayboldu

İspanyol tenisçi Rafael Nadal tüm spor otoritelerini şaşırttı. Yıldız tenisçi Avustral Açık'ın ikinci turunda havlu attı.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 10:35
Takip Et

Nadal'dan Avustralya Açık'a erken veda: Kimse beklemiyordu

Nadal acı içinde yere çöktü: Avsutralya'da kayboldu
+
Aa
-

Teniste seznun ilk Grand Slam'i olan 2023 Avustralya Açık'ta beklenmedik bir erken veda yaşandı.

Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, turnuvanın 2. turunda mücadele ettiği dünya sıralamasında 63. sırada yer alan ABD'li Mackenzie McDonald'a 6-4, 6-4, 7-5'lik setlerle 3-0 yenildi ve turnuvaya veda etti.

ÖNCE MOLA ALDI

Rafael Nadal, karşılaşmanın ikinci setinde kasığından yaşadığı sakatlık nedeniyle bir sorun yaşadı ve sağlık molası aldı. Sakatlığına rağmen karşılaşmayı tamamlayan Nadal'ın durumu henüz netlik kazanmadı.



Rafael Nadal, geçtiğimiz yıl düzenlenen Avustralya Açık'ta finalde Daniil Medvedev'i 2-0 geriden gelip 3-2 yenmiş ve şampiyonluğa ulaşmıştı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
1
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Sevgilisini öldüren ünlü şarkıcıyı bu paylaşımı yakalattı
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
2
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
3
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
4
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
5
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Arjantinli Rodrigo de Paul'un kız arkadaşından olay itiraf: Seni seviyorum Messi...
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
6
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
7
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Fırtına nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada’ya tüm feribot seferleri iptal edildi
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Rus ordusu asker sayısını artıracak
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Diyarbakır'da erkek şiddeti: Kız kardeşini makasla yaraladı
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
﻿Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 85 işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.