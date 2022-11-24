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Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 22:41
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Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu

Bayraktar TB2 SİHA’lara bir ülke daha talip oldu
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İHA - Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alımı konusunda seçenekleri değerlendirdiğini açıkladı.

Bulgaristan, Türkiye’den Bayraktar TB2 SİHA satın alabilir. 

Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların üreticisi Baykar'ın temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, Baykar tarafının kendilerine bilgi paylaşımı ve Bulgar şirketleriyle iş birliği olanağı sunduğunu fakat bu proje hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Bulgaristan basınında yer alan haberlere göre Stoyanov, insansız hava aracı alımının Bulgaristan ordusunun 2026’ya kadar modernizasyonu planı çerçevesinde yapılacağını ve bütçenin muhtemelen 250 ila 500 milyon euro seviyesinde olacağını söyledi.

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