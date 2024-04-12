Bayram esintileri

Gazetelerden başlıklar:

-Fiyatlar çıldırdı...

-Fiyatlar tutulmuyor...

-Fiyatların gözü döndü...

-Fiyatlar kontrol edilemiyor...

İster misiniz iktidar ekonomi politikasındaki başarısızlığı fiyatların deliliğine bağlayıp işin içinden sıyrılsın...

...

İnsanlarımızda yabancı dil öğrenme arzusu doruk noktasına ulaşmış...

Ne yapsın yani garipler?

Dertlerini Türkçe anlatınca kimseye dinletemiyorlar.

...

İktidar kaşıkla verdiğini kepçeyle alıyormuş.

Bir farkla doğru...

Mama kaşığıyla veriyor, greyder kepçesiyle alıyor.

...

Almanya’daki Türk çocuklarının önemli bir bölümü Türkçeyi iyi konuşamıyormuş.

Ne gam!

Hemen ana yurtlarına dönüp özel televizyonlarda sunuculuk yapmaya başlasınlar...

...

Dünyada “Baba”ların sayısı hızla artıyormuş...

Mafya “Baba”sı olmak kolay.

Zor olan Türkiye’de asgari ücretle dört çocuğun babası olmak...

...

Mafyada gay “Baba”lar varmış...

Emirleri şöyle mi verir onlar acaba?

“Haydi nonoşlar kumarhane basmaya!”

“Aşk olsun ayol! O adamı daha vurmadın mı?”

“Caniko, şimdilik sadece ayağına sık! Öptüm bayyy!...”

...

Emekli Murteza Amca, Cumhurbaşkanı’na göndermek için bir mektup yazmış.

Diyor ki:

“Sayın büyüğüm... Zaman zaman afet bölgelerini gezdiğinizi duyup memnun oluyoruz.

Bir gün mutlaka bizim mutfağa da bekleriz.”

...

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’nda Türklerin kırdığı rekorlar da var:

-En uzun boylu erkek...

-En büyük omlet...

-En uzun mangal...

-En hızlı tişört giyme...

-Portakalı en hızlı sıkma...

-Maçta en yüksek desibelde bağırma...

Sevinmek mi gerekir üzülmek mi bilemiyorum...

Yabancıların “En çok bilimsel buluşa imza atma”, “En çok kitap yazma”, “En çok klasik beste yapma” gibi rekorları arasında bizimkiler pek şık durmuyor doğrusu...

...

Everest’in uzunluğu yeniden ölçülecekmiş...

Gizli gizli süt içip boy attığından şüphelenildi herhalde...

...

Türkiye’de profesyonel futbolcular memurlardan bile az vergi ödüyormuş.

O da bir şey mi?

Bazıları, mesela Beşiktaş’ın yabancıları memurlardan bile az çalışıyorlar!