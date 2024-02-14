Bayram ikramiyesini o emekliler alamayacak. İsyan ettiren karar

EYT düzenlemesi sayesinde 2023 yılında 2 milyon kişi emekli olurken, son dakikada getirilen ‘kademeli prim sistemi’ yüzünden birçok kişinin emekli maaşı alması 2024 ve 2025 yıllarına kaldı.

2024 yılında da milyonlarca kişinin emekli olması planlanırken, geçen yıl 2 bin lira olan ikramiye miktarının bu yıl ne kadar olacağı merak konusu oldu.

31 Mart seçimleri öncesi hükümetin Ramazan Bayramı’nda ikramiyeleri ödeyeceği kesinleşirken, seçimden önce emeklilerin desteğini kazanmak için ikramiye miktarının artırılacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Eğer en düşük emekli maaşına sabit bir zam yapılırsa, emekli ikramiyeleri de sadece yüzde 50 oranında yükselecek ve 2024 yılı boyunca iki ikramiye de 3 bin TL olacak. Ama seçimden önce zam yapılmazsa, ikramiye miktarı tüm emekliler için 5 bin TL’ye çıkacak.

Fakat emekli sayısı her gün arttığı için, ikramiyenin bütçeye etkisini hesaplamak için bazı sınırlamalar getirilecek. Hükümet, EYT’lilerin sayısının fazla olması nedeniyle ikramiye miktarını düşürmek için ikramiye almak için başvuru tarihini belirleyecek.

Normalde Nisan ayının başında yapılacak başvurular, emekli ikramiyesi almak için yeterli olacakken, seçim yüzünden ödeme tarihi erkene alınacak ve son başvuru tarihi de 31 Mart olacak. Bu tarihten sonra emekli olmaya hak kazananlar, Ramazan Bayramı’nda verilecek ikramiyeden faydalanamayacaklar.