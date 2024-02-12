SGK uzmanı Özgür Erdursun emekli bayram ikramiyesindeki büyük oyunu açıkladı

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 49,25 zamdan sonra şimdi de bayram ikramiyesi zammı gündemdeki yerini koruyor. Emeklilerin bu yıl iki bayramda da alacakları ikramiye tutarı için farklı rakamlar sızıyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu Uzmanı Özgür Erdursun emekli bayram ikramiyesine ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Emekli bayram ikramiyesinde yaşanan erimeye vurgu yapan Erdursun, 2018’deki asgari ücret ve emekli bayram ikramiyesi ile mevcut durumu değerlendirdi.

Erdursun iki veri arasındaki farkı açıklayarak büyük oyunu ortaya çıkardı.

Uzman Erdursun 2018 yılında asgari ücretin 1.603TL olduğunu vurgulayarak emekli bayram ikramiyesinin bin TL olduğunu belirtti.

2024 yılında asgari ücretin 17 bin TL olduğunu söyleyen Erdursun mevcut bayram ikramiyesinin ise 2.000TL olduğunu açıkladı.

Erdursun sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

2018’de emekliye bayram ikramiyesi başladığında net asgari ücret 1.603TL, Bayram İkramiyesi 1.000₺’idi yani net %62.5’ine isabet ediyordu. 2024 Net Asgari ücret 17.000TL, %62.5’i 10.625TL! Mevcut Bayram ikramiyesi ise asgari ücretin %12’si olan 2.000TL!

Dolayısıyla Erdursun emeklilere bir mesaja vererek geçen yıllara göre emekli bayram ikramiyesine yapılacak zammın her türlü az olacağını aktarıyor.

2028 ve 2024 yılındaki emekli bayram ikramiyeleri arasındaki yüzde erimesini gözler önüne seren Erdursun büyük oyunu da ortaya çıkarmış oldu.