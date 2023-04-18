Bayram Namazı saat kaçta? 2023 İl il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramının ilk gününde tüm Türkiye genelinde Bayram Namazı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı illerdeki Bayram Namazı saatlerini duyurdu. Peki, Bayram Namazı saat kaçta? 2023 İl il bayram namazı saatleri..

Bayram Namazı saat kaçta? 2023 İl il bayram namazı saatleri

Ramazan Bayramının ilk günü vatandaşlar Bayram Namazı için camilerde bayramlaşacak. Bayram Namazı kılacak vatandaşlar Diyanet’in paylaştığı Bayram Namazı saatlerini araştırıyor. Peki, Bayram Namazı saat kaçta? 2023 İl il bayram namazı saatleri..

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Mübarek Ramazan ayının bitmesine günler kala Ramazan Bayramının hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı, 20 Nisan Perşembe arife gününün ardından 21 Nisan Cuma günü başlayacak.

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma başlayıp 23 Nisan Pazar günü son bulacak.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı 21 Nisan Cuma günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana: 06.27, Adıyaman: 06.15, Afyonkarahisar: 06.45, Ağrı: 05.54, Aksaray: 06.31, Amasya: 06.22, Ankara: 06.34, Antalya: 06.46, Ardahan: 05.54, Artvin: 05.57, Aydın: 06.56, Balıkesir: 06.55, Bartın: 06.35, Batman: 06.03, Bayburt: 06.05, Bilecik: 06.46, Bingöl: 06.05, Bitlis: 05.59, Bolu: 06.39, Burdur: 06.47, Bursa: 06.49, Çanakkale: 07.00, Çankırı: 06.31, Çorum: 06.25, Denizli: 06.52, Diyarbakır: 06.07, Düzce: 06.40, Edirne: 06.58, Elazığ: 06.10, Erzincan: 06.08, Erzurum: 06.01, Eskişehir: 06.44, Gaziantep: 06.19, Giresun: 06.11, Gümüşhane: 06.07, Hakkari: 05.53, Hatay: 06.25, Iğdır: 05.50, Isparta: 06.46, İstanbul: 06.49, İzmir: 06.59, Kahramanmaraş: 06.20, Karabük: 06.34, Karaman: 06.36, Kars: 05.53, Kastamonu: 06.29, Kayseri: 06.25, Kilis: 06.21, Kırıkkale: 06.32, Kırklareli: 06.55, Kırşehir: 06.30, Kocaeli: 06.45, Konya: 06.38, Kütahya: 06.46, Malatya: 06.14, Manisa: 06.57, Mardin: 06.05, Mersin: 06.30, Muğla: 06.55, Muş: 06.01, Nevşehir: 06.28, Niğde: 06.29, Ordu: 06.13, Osmaniye: 06.24, Rize: 06.03, Sakarya: 06.43, Samsun: 06.19, Şanlıurfa: 06.13, Siirt: 06.00, Sinop: 06.23, Şırnak: 05.58, Sivas: 06.18, Tekirdağ: 06.55, Tokat: 06.19, Trabzon: 06.06, Tunceli: 06.08, Uşak: 06.49, Van: 05.54, Yalova: 06.48, Yozgat: 06.27, Zonguldak: 06.37."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.37, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.37, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 06.28'de eda edilecek.

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