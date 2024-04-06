Bayram tatili öncesi Bolu geçişinde akıcı yoğunluk

Trafik yoğunluğu özellikle Ankara istikametinde yaşanırken, İstanbul istikameti ise nispeten boş kaldı.

Bolu geçişindeki trafik yoğunluğu, tatilcilerin yoğun bir şekilde yola çıkmalarıyla beraber artış gösterdi. Ancak, bu yoğunlukla birlikte ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmadı, ancak trafik akışı yavaşladı. İstanbul istikametinde ise herhangi bir trafik yoğunluğu gözlenmezken, yol kenarındaki dinlenme tesisleri tatilcilerle dolup taştı.

Trafik ekipleri, ulaşımın kesintisiz sağlanması için bölgede önlemler alarak denetimlerini sıklaştırdı. Otoyol boyunca sabit ve mobil radarlı hız kontrolleri gerçekleştirilirken, elektronik tabelalarla sürücüler hız limitlerine ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.