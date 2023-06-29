Bayram tatili yolunda depremzede aile kaza yaptı: 1 ölü, 6 yaralı

Aksaray'da bayram tatili için memleketleri Hatay'a giden depremzede iki ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada 1 yaşındaki Cafer Ali Üzüm hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.