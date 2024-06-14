Bayram tatilinde trafiğe çıkması yasaklı araçlar açıklandı. İstanbul Valiliği duyurdu

İstanbul Valiliği, Kurban Bayramı tatilinin başlaması öncesinde alınan trafik tedbirlerini açıkladı. Valilik, tatile çıkacak vatandaşların oluşturacağı trafik yoğunluğunun en aza indirilmesi için kamyon, tır ve çekici gibi ağır araçların 2 gün süreyle ana arterler, D-100 Karayolu’nda, Kuzey Marmara yolunda ve TEM yollarında gitmesinin yasaklandığını duyurdu.

Valilik, alınan tedbirleri şu ifadelerle duyurdu:

“Kamyon, çekici, tır vb. ağır tonajlı araçların, 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 06:00’dan itibaren 16 Haziran 2024 Pazar günü saat 05:00’a kadar D-100 Karayolu, O-7 (Kuzey Marmara), O- 3(TEM) ve tüm bağlantı yolları ile ilimizin doğu çıkış yönünde seyretmesine müsaade edilmemesine,

Tedarik süreçlerinin aksamaması için, yaş sebze/meyve, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, kurbanlık ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici, tanker cinsi taşıtların özellikle ana arterler haricindeki güzergâhlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilmesine karar verilmiştir.

Ağır tonajlı araçların doğu - batı yönünde şehre girmesi yönünde herhangi bir kısıtlama kararı alınmamıştır.”