Bayram tatlılarındaki gizli oyun ortaya çıktı! Bu detaya dikkat etmeyen zehirlenebilir

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, tatlıcılardan yoğunluk başladı. Evlere kilolarca tatlı alınırken, tatlıcılardan vatandaşa kritik uyarı geldi.

Tatlı ustaları, merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara dikkat çekerek, katkı maddeli ve gıda boyalı yer fıstığına karşı uyardı.

Ramazan’da yoğun sipariş aldıklarını belirten Tatlıcı Zeynep Geyik, “Ramazan Bayramı öncesinde yoğun tatlı siparişleri aldık. İnsanlar eve gelen misafirlerine ikram etmek için künefe, katmer ve Adana Bombası siparişi verdi. Bunları hazırlamaya başladık. Yoğun bir mesai yaparak siparişleri karşılıyoruz” dedi.

"KALİTESİZ YAĞ KULLANMAK ZEHİRLENMEYE NEDEN OLUR"

Vatandaşların tatlıyı güvendikleri yerden almalarını öneren Geyik, “Vatandaşlar tatlıları bildikleri, güvendikleri tatlıcılardan almalılar. Maalesef son dönemlerde tatlı yaparken hileleri de artmaya başladı. Yer fıstığını artık makinede öğütüyorlar ve gıda boyası ile boyayıp kullanıyorlar. Vatandaşın bunu anlaması zor. Tatlıda kullanılan kalitesiz yağ kullanmak mide rahatsızlıklarına yol açar ve zehirlenmeye neden olur. İyi bir tatlı ortaya çıkartmak için kaliteden kaçınılmaması gerekiyor. Keyifle tatlı yerken üzülmeyin” ifadelerini kullandı.

"ISPANAK DAHİ KULLANAN VAR"

Ispanak ve yer fıstığının Antep fıstığı gibi kullanıldığını aktaran Zeynep Geyik, “Kaliteli Antep fıstığı kullanmak da tatlıda çok önemlidir. Maalesef hile yapan işletmeler bizim sektörümüzde de var. Gıda boyasıyla yer fıstığını öğütüp Antep fıstığı gibi kullanırlar. Ispanak dahi kullanan var. Tüketici yeşil rengi görünce fıstık sanıyor. Ceviz yerine ise ayçiçeği çekirdeği içi kullanılıyor. Fiyat konusunda tüketici dikkat etmeli" diye konuştu.