MHP'nin bayramlaşacağı dört parti belli oldu. İttifak ortaklarına kapılar kapatıldı

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MHP'nin bayramlaşacağı dört parti belli oldu. İttifak ortaklarına kapılar kapatıldı
Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP), Ramazan Bayramı'nın ikinci günü bayramlaşacağı partiler belli oldu. MHP’nin, AKP, CHP, YRP ve DSP heyetiyle bayramlaşacağı açıklanırken, listede Cumhur İttifakı’ndan Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) olmaması dikkat çekti.

MHP’nin Bayramın ikinci günü gerçekleştireceği bayramlaşma programında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet AKP, CHP, Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti’yi (DSP) kabul edecek.

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet de aynı gün eş zamanlı aynı partileri ziyaret edecek.

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İTTİFAK ORTAKLARINDAN BBP’YE BAYRAMLAŞMADA YER YOK

MHP’nin bayramın ikinci günü ziyaretleri kabul edeceği ve ziyaret edeceği partiler arasında Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) olmaması dikkat çekti.

MHP, 14 ve 28 Mayıs Genel Seçimlerinden sonrası düzenlenen bayramlaşma programında BBP’ye yer vermişti.

Bayramlaşma programında Cumhur İttifakı ortaklarından BBP'nin yanı sıra HÜDA-PAR'a da yer verilmedi.

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