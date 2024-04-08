MHP'nin bayramlaşacağı dört parti belli oldu. İttifak ortaklarına kapılar kapatıldı

MHP’nin Bayramın ikinci günü gerçekleştireceği bayramlaşma programında Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya başkanlığındaki heyet AKP, CHP, Yeniden Refah Partisi ve Demokratik Sol Parti’yi (DSP) kabul edecek.
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz başkanlığındaki heyet de aynı gün eş zamanlı aynı partileri ziyaret edecek.
İTTİFAK ORTAKLARINDAN BBP’YE BAYRAMLAŞMADA YER YOK
MHP’nin bayramın ikinci günü ziyaretleri kabul edeceği ve ziyaret edeceği partiler arasında Cumhur İttifakı üyelerinden Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) olmaması dikkat çekti.
MHP, 14 ve 28 Mayıs Genel Seçimlerinden sonrası düzenlenen bayramlaşma programında BBP’ye yer vermişti.
Bayramlaşma programında Cumhur İttifakı ortaklarından BBP'nin yanı sıra HÜDA-PAR'a da yer verilmedi.
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