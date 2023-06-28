Bayramda 6 aracı yandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ikinci el araç galerisinde çıkan yangında 6 araçta maddi hasar meydana oluştu. Satılmayı bekleyen araçların yanması galerinin sahibini şok etti.

Bayramda 6 aracı yandı

İHA'nın haberine göre, edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde bulunan bir galeride sebebi henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede içerisinde galeriyi sararken, ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti.

Çıkan yangın ekiplerin yarım saatlik çalışması sonucu söndürülürken, galeride bulunan 6 araçta maddi hasar oluştu.

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