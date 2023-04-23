Bayramda bile tatlı yiyemez olduk. Zamlar vatandaşın ağzının tadını kaçırdı

Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda Diyarbakır’da 50 ton baklava ve kadayıf tüketilmişti. Bu yıl bu rakam yüzde 30-40 oranında geriledi. Tatlıcılara göre, tüketimdeki düşüşün nedeni alım gücünün düşmesi. Geçen yıl 100-150 liradan satılan kadayıfın kilosu bu yıl 270 liraya, baklava ise 280 liraya kadar yükseldi.

'DEPREMİN DE ETKİSİ VAR'

Maliyet arttığı için zam yapmak zorunda kalan tatlıcılar, fıstığın kilosunun bir yılda 350 liradan 650 liraya yükseldiğini söylüyor. Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkan, “Depremin de düşüşte etkisi var. İnsanlar zorlanıyor. Geçen yıl bir ayda 50 ton tatlı tüketilmişti. Bu yıl tatlıda Yüzde 30’a yakın bir azalma oldu. Bu yıl 30 ile 35 tonda kaldı” dedi.

“Bu yılın gözdesi halka tatlı çıktı” diyen Elkan, “Halka tatlıda tüketim tavan yaptı. Çok ciddi bir tüketim oldu. Bunun miktarını söylemek zor çünkü her cadde başında sokak tatlıcısı var. Ama bu yılın yıldızı halka tatlı oldu diyebilirim” diye konuştu.