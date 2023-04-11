Ramazan ayı bitişiyle Ramazan Bayramını kutlayacağız. Ramazan Bayramında vatandaşlar yağmur yağıp yağmayacağını, hava durumunun nasıl olacağını merak ediyor. Peki, bayramda hava nasıl olacak? Ramazan Bayramında hava durumu nasıl olacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Bu sene Ramazan Bayramı 20 Nisan Perşembe arefe günü idrak edilecek. Sonrasında Ramazan Bayramı ise 21 Nisan Cuma başlayacak olup ve 23 Nisan Pazar günü son bulacak.

RAMAZAN BAYRAMINDA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala, planlar yapılmaya başlandı. Ramazan Bayramı bu yıl 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. 20 Nisan arife günü son oruç tutulacak. Bayramın hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle bayram tatili 3,5 gün olacak.

Ramazan Bayramı'nda havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Meteoroloji 5 günlük hava durumunu yayımlandı ve bayram için tahminlerine de yer verdi.

Meteoroloji'nin Ramazan Bayramı olan 21-22-23 Nisan 2023 tarihlerindeki tahminine göre hava sıcaklığının Güneydoğu Anadolu bölgesinde mevsim normallerinin 1 ila 3 derece altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor.

Ramazan Bayramında ülke genelinde yağış beklenmiyor.