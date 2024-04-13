Bayramda ulaşım ücretsiz olunca ilk kez Eminönü'ne gittiler

Kaynak: Haber Merkezi
Bayramda ulaşım ücretsiz olunca ilk kez Eminönü'ne gittiler
Ulaşımın ücretsiz olması sosyal medyada eleştirilere neden olurken, bazı vatandaşlar uzun süredir evden çıkamadıklarını ve bu fırsatla gezmeye çıkabildiklerini belirtti.

Bayram tatilinde, ulaşımın bedava olmasıyla birlikte vatandaşlar soluğu dışarıda aldı. Ancak, sosyal medyada turistik bölgelerde oluşan yoğun kalabalık eleştirilere neden oldu. Ücretsiz ulaşım fırsatını değerlendiren bazı vatandaşlar, uzun süredir dışarı çıkmadıklarını ve bu fırsatla aileleriyle gezmeye gittiklerini paylaştılar. Bir kadının TikTok'ta paylaştığı video ise özellikle dikkat çekti. 2 senedir hiçbir yere gitmediğini söyleyen kadın, ailesiyle birlikte Eminönü'ne gittiğini belirtti. Dışarıda her şeyin oldukça pahalı olduğundan yakınan kadın, gezmeye gitmeden önce evde hazırladığı yiyecekleri yanına alarak dışarıda sadece 15 lira harcadığını söyledi. Çocuklarının bu gezinti sayesinde çok mutlu olduğunu belirten kadının videosuna yorum yağdı. Kullanıcılar yaptığı yorumlarda alım gücünün giderek düşmesinden ve hayat pahalılığından şikayet etti.

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