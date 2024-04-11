Bayramda ulaşım ücretsiz olunca toplu taşımada nefes alacak yer bile kalmadı

Kaynak: Haber Merkezi
Bayramda ulaşım ücretsiz olunca toplu taşımada nefes alacak yer bile kalmadı
Bayramda ücretsiz ulaşımın etkisiyle boş olduğu düşünülen İstanbul'da, Marmaray Sirkeci istasyonundaki yoğunluk görüntüleri izleyenleri bile nefessiz bıraktı.

İstanbul'da bayram süresince uygulanan ücretsiz toplu taşıma hizmeti, beklenmedik bir yoğunluğa neden oldu. Normalde bayramda boşaldığı düşünülen İstanbul'da, insanlar ücretsiz ulaşım fırsatını değerlendirmek için akın etti. Marmaray Sirkeci istasyonunda çekilen görüntüler, insanların vagonlara sığamayacak kadar yoğun olduğunu gösterdi. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar vagonlara binmekte zorlanırken, bazıları ise istasyonlarda beklemek zorunda kaldı. Bu yoğunluk, şehirde yaşayanları ve ziyaretçileri zor anlar yaşatırken, aynı zamanda ücretsiz ulaşımın etkilerini de gözler önüne serdi. İstanbul'un bayramda yaşadığı bu nefes kesen yoğunluk, şehrin her anında yaşamın ne kadar yoğun ve hareketli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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