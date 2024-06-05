Bayramda ulaşım yine ücretsiz olacak mı? İBB açıklama yaptı

İBB, bayram tedbirleri kapsamında, Avrupa ve Anadolu yakalarında toplam 5 tesiste hayvan satışı ve kesimi gerçekleştirecek. Modern tesislerde, arızalara karşı ekiplerin hazır bekletileceği ve 240 bin hijyenik poşetin ücretsiz dağıtılacağı ifade edildi. Tesislerde, mescit, lavabo, tuvalet, dinlenme alanları ve mobil büfe gibi sosyal alanlar da vatandaşların hizmetine sunulacak.

KURBAN MOBİL UYGULAMASI NE İŞE YARIYOR?

İBB’nin sunduğu Kurban Mobil Uygulaması ile kurban satış ve kesim yerleri kolaylıkla bulunabilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı verileriyle entegre edilen uygulama, hayvan küpe kayıtlarını da içeriyor ve hem iOS hem de Android marketlerden ücretsiz indirilebiliyor. Uygulama, İBB tesislerinde kurban kesimi yapacak vatandaşlara yönelik bilgilendirmeleri de içerecek.

KAÇAN KURBANLIKLAR İÇİN YAKALAMA TİMİ

Kaçan kurbanlıklar için Boğa Yakalama Timleri kuran İBB, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin hayvan bakımevlerinde hazır bekletildiğini ve ihbar üzerine kaçan hayvanları yakalayıp sahiplerine teslim edeceğini duyurdu. Ayrıca, İBB Zabıta ekipleri, belirlenen alanlar dışında kesim yapılmaması için 24 saat esasıyla denetimlerini sürdürecek.

TEMİZLİK ÇALIŞMALARI YOĞUNLAŞACAK

İBB, bayram süresince İstanbul’un ana arterlerinde, meydanlarda, alt ve üst geçitlerde temizlik çalışmalarını yoğunlaştıracak. Selatin camiler, bazı merkezi camiler ve mezarlıklarda da temizlik çalışmaları yapılacak.

İETT, METRO İSTANBUL VE ŞEHİR HATLARI’NDA EK SEFERLER

Bayram süresince, İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları’nın gerekli hallerde ek seferler koyacağı, İBB Deniz Taksileri’nin ise 7/24 hizmet vereceği belirtildi. Kuzguncuk, Moda, Kadıköy, Beşiktaş ve Çubuklu iskelelerindeki vapur kafeleri de bayram boyunca açık olacak.