Bayrampaşa’da erkek dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı

Bayrampaşa'da, iddiaya göre Meryem Çap, tartıştığı eşi Şehmuz Çap tarafından silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Meryem Çap tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAYNAK: DHA
Bayrampaşa’da erkek dehşeti: Eşine kurşun yağdırdı

Olay, saat 22.00 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yaşadıkları dairede eşi Şehmuz Çap ile tartışmaya giren Meryem Çap, silahla vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren Şehmuz Çap olay yerinden kaçarken, Meryem Çap yaralandı.

Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak Meryem Çap'ı en yakın hastaneye kaldırdı. Meryem Çap'ın, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayın gerçekleştiği dairede detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis ekipleri, olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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