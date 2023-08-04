Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı 90 yaşındaki yaya öldü

İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışan 90 yaşındaki Ali Efe'ye otomobil çarptı, yaşlı adam hayatını kaybederken kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAYNAK: DHA
Bayrampaşa'da otomobilin çarptığı 90 yaşındaki yaya öldü

Kaza, 16.30 sıralarında Muratpaşa Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeden karşıya geçmeye çalışan 90 yaşındaki Ali Efe'ye, B.K.'nın kullandığı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Efe, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü B.K. ise gözaltına alındı. Kaza anı ise cadde üzerinde bulunan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda bekleyen Efe'nin hızla caddeye indiği ve otomobilin çarpmasıyla birlikte savrulduğu görülüyor.

"BİZ YARDIM ETMEK İSTEDİK AMA DURUMU AĞIRDI"

Yaşananları anlatan Hasan Sarıgül, "Yaşlı bir amca karşıdan karşıya geçmek isterken, kırmızı bir otomobil kişiye çarptı. Biz koşarak yardım etmek istedik ama durumu ağırdı. Duyduğum kadarıyla hayatını kaybetmiş" dedi.

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