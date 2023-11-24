100 bölümü aşan diziler

Dizi sektöründe her şey öyle çabuk tüketiliyor ve harcanıyor ki, sosyal medyanın bu kadar baş döndürücü şekilde ilerlemesi bile yanında önemsiz kalıyor.

Şu an yayında olan ve 100 bölüm üzerine çıkmış diziler arasında Arka Sokaklar (Kanal D), Kuruluş Osman (atv), Kardeşlerim (atv) ve Gönül Dağı (TRT 1) bulunuyor. Günlük olarak ekrana gelen dizilerden de Aşk ve Umut (Kanal D), Kan Çiçekleri (Kanal 7), Esaret (Kanal 7) ve Emanet (Kanal 7) var.

Star TV, Show TV, FOX TV, TV8 gibi kanalların 100 bölüm barajını aşmış ve yayında olan dizisi yok. Çoğaldıkça kalitesizleşen işler karşısında bu veriler şaşırtmadı.

Hızlı düşünen kazanıyor

Uzun yıllar çeşitli ülkelerde yayınlanan Lingo, geçtiğimiz ay ‘Lingo Türkiye’ adıyla TRT 1’de yayınlanmaya başlamıştı. Kelimeleri yarışma heyecanına dönüştüren formatıyla program, günden güne sevildi.

Türkiye’nin en çok para kazandıran kelime yarışması haline gelen Shine Film Pictures imzalı Lingo Türkiye, Kemal Uçar’ın renkli ve eğlenceli sunumuyla hafta içi her gün saat 17.45’te ekrana geliyor.

Harflerin kelimelere, kelimelerin büyük ödüle dönüştüğü yarışmada eğlenirken öğrenmek, öğrenirken de hızlı düşünmeniz gerekiyor.

Ekran için gün sayıyorlar

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Hazırlıkları süren, çekimlerine başlanan ya da tanıtımları yayınlanan birçok dizi ekrana gelmek için gün sayıyor.

Saplantı, Yan Oda (Star TV), Kızıl Goncalar, Korkma Ben Yanındayım, Kopuk, Gaddar (FOX TV) İnci Taneleri, Ölene Kadar (Kanal D) Altın Kafes, Yıldızlar Bana Uzak (atv) Arak, Ne Gemiler Yaktım, Sandık Kokusu (Show TV), Kara Ağaç (TRT 1), Aşka Düşman (TV8), önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak.

Bu dizilerden hangilerinin ömrü kısa, hangileri uzun soluklu olacak? Zaman içerisinde göreceğiz.