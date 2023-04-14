BBC'ye vergi kaçırdığı iddiasıyla soruşturma açıldı

The Guardian Gazetesi'nin haberine göre, BBC'ye açılan vergi kaçırma suçlamasına ilişkin soruşturma, 14 Şubatta vergi müfettişlerinin BBC'nin ofislerindeki denetlemesinin ardından geldi.

Hindistan Maliye Bakanlığı, BBC'nin Mumbai ve Delhi'deki ofislerinde yaptığı incelemeler sonrası İngiliz yayın kuruluşunun ülkedeki ofislerinden elde ettiği gelir ve karları şeffaf şekilde beyan etmediğini iddia ederek vergi kaçırmakla suçlamıştı.

Hindistan Gelir Vergisi Departmanının yaptığı açıklamada, BBC'ye bağlı yurt dışındaki kuruluşlar tarafından Hindistan'a yapılan bazı havalelerin gelir olarak gösterilmediğine ve bu havaleler üzerindeki vergilerin ödenmediğine dair pek çok kanıt ele geçirildiği belirtilmişti.

Belgesel tepkilere yol açmıştı

Hindistan, BBC tarafından hazırlanan ve geçen ay gösterime giren "Hindistan: Modi Sorunu" belgeselinin yayınlanmasını ve belgeselden kesitlerin sosyal medyada paylaşılmasını yasaklamıştı.

Muhalifler, söz konusu yasaklamayı "basın özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendirmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, belgeselin "maksatlı propaganda malzemesi" olduğu iddiasında bulunurken, BBC, belgeselin "titizlikle araştırıldığını ve farklı görüşleri yansıttığını" savunmuştu.

BBC, belgeselin yapım sürecinde Hindistan hükümetinin verilen cevap hakkını reddettiğini bildirmişti.

Modi'nin Gujarat eyaleti başbakanı olduğu 2002'de, çoğu Müslüman 1000'den fazla kişinin ölümüne yol açan olaylar yaşanmıştı.