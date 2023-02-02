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Bebeğini 4. kattan atmıştı. O annenin ifadeleri ortaya çıktı

İstanbul Bahçelievler'de doğum yaptıktan sonra bebeği camdan atan 22 yaşındaki Sevara Bahramova'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 20:39
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Bebeğini 4. kattan atmıştı. O annenin ifadeleri ortaya çıktı

Bebeğini 4. kattan atmıştı. O annenin ifadeleri ortaya çıktı
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Bahramova, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Doğum yaptım bebek ölü doğunca korkup poşete koyarak aşağı bıraktım" dediği öğrenildi.

DHA’nın haberine göre; İstanbul'da dün saat 04.00 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki binanın camından bahçeye atılan bir poşetin içinde bebek olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis, yeni doğan bebeği camdan bahçeye atan kişinin, Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki Sevara Bahramova olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan ancak doğum yaptığı için hastaneye kaldırılan Bahramova'nın olayın yaşandığı evde temizlikçi olarak çalıştığı, doğum yaptıktan sonra bebeği bir poşete koyarak aşağı attığı tespit edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavisi tamamlamam Bahramova, ifadesi için emniyete götürüldü.

Bahramova'nın verdiği ifadesinde, "Hamile olduğumu bilmiyordum. Birden ağrılarım başladı. Sonra doğum yaptım. Bebek ölü doğdu ben de korktum bebeği poşete koyup aşağı bıraktım. Suçlamaları kabul etmiyorum. Ben öldürmedim" dediği öğrenildi.

Bahramova emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

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