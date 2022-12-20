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  • İşte Türk Polisi budur. Bebek ağladı anne park alanından çıkamayınca polis imdadına yetişti

İşte Türk Polisi budur. Bebek ağladı anne park alanından çıkamayınca polis imdadına yetişti

Anne park alanından çıkmak isterken, zorlandı. Araçtaki bebek ağlamaya başlayınca, polis amca imdada yetişti, bebeği kucağına alıp, gezdirirken, annesi de aracını park alanından çıkardı. Görüntü 'Türk Polis budur' dedirtti.

Haber Giriş: 20 Aralık 2022 Salı - 10:01
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Bebek ağladı anne park alanından çıkamayınca polis imdadına yetişti. İşte Türk Polisi budur

İşte Türk Polisi budur. Bebek ağladı anne park alanından çıkamayınca polis imdadına yetişti
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Görüntüler Hatay'da çekildi. Bebeğiyle çarşıya çıkan anne park alanında çıkmak isterken, zorlandı. Bebek ise otomobilin içinde ağlıyordu. Bir yanda ağlama sesi bir yandan da park alanında çıkmakta zorlanan annenin imdadına bölgede bulunan bir trafik polisi yetişti. Bir baba şefkatiyle bebeği kucağına alan trafik polisi, çocuğu gezdirirken, ağlamasını durdurdu. Bu sırada ise bebeğin annesi park ettiği yerden aracı çıkarmayı başardı. İşte geriye ise yürekleri ısıtan bu görüntüler kaldı.

 

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FARUK
20.12.2022 10:17
merhametin mesleği olmaz.Güzel görüntüier  
 
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