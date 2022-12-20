İşte Türk Polisi budur. Bebek ağladı anne park alanından çıkamayınca polis imdadına yetişti

Görüntüler Hatay'da çekildi. Bebeğiyle çarşıya çıkan anne park alanında çıkmak isterken, zorlandı. Bebek ise otomobilin içinde ağlıyordu. Bir yanda ağlama sesi bir yandan da park alanında çıkmakta zorlanan annenin imdadına bölgede bulunan bir trafik polisi yetişti. Bir baba şefkatiyle bebeği kucağına alan trafik polisi, çocuğu gezdirirken, ağlamasını durdurdu. Bu sırada ise bebeğin annesi park ettiği yerden aracı çıkarmayı başardı. İşte geriye ise yürekleri ısıtan bu görüntüler kaldı.

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